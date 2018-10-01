Самолеты НАТО "заклевали" летчиков РФ над Балтикой

F-16 вылетали сопровождать Ту-160 и Ил-20

Истребители Североатлантического альянса трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов над Балтикой за прошедшую неделю.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Литвы, дежурящие на литовской авиабазе "Зокняй" истребители ВВС Бельгии F-16 вылетали встречать российские Ту-160 и Ил-20, которые совершали перелеты в Калининградскую область. При этом литовцы утверждают, что полеты осуществлялись как по согласованному плану, так и с отключенным транспондером, то есть устройством идентификации воздушного судна.

В Минобороны РФ подчеркивают, что все международные правила соблюдались, а самолеты не нарушали государственных границ. К слову, самолеты ВКС поднимались для сопровождения самолетов НАТО гораздо чаще, за прошлую неделю, например, 13 раз.