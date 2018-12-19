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В Венесуэле готовится база ВКС РФ

Фото: www.globallookpress.com
Ту-160 легко достанут до США

Россия построит военно-морскую базу для Ту-160 на острове Орчила в 200 км от Каракаса, чтобы взять на прицел Соединенные Штаты. Чтобы договориться об это и разведать обстановку, Москва направила бомбардировщики в Венсуэлу уже в третий раз, и он точно не будет последним.

Американское издание Drive подхватило сообщения российских СМИ о готовящейся базе ВС РФ в Карибском море. Журналисты уверены: Орчила просто идеально место для этих целей, так как находится всего в 2400 км от побережья Флориды и 800 км от Пуэрто-Рика, а для Ту-160 – это не расстояние. Сделка о создании базы могла быть заключена в Венесуэле 12 декабря, в ходе визита российской делегации в Каракас.

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Теперь в Америке опасаются, что Ту-160, как максимум, смогут поразить своими крылатыми ракетами Х-101 цели на всей территории США. И как минимум, будут патрулировать воздушное пространство вблизи границ Штатов, как сейчас это делают самолеты-разведчики и БПЛА НАТО вблизи Калининградской области и Крыма.

Американские эксперты видят прямую связь между перелетом Ту-160 и инцидентов в Керченском проливе. Таким образом, Москва, якобы обеспечивает себе козыри, если Запад вдруг решится серьезнее поддержать Украину. Снимки из космоса говорят о том, что на Орчила строится взлетная полоса, правда пока ни один бомбардировщик на ней не приземлялся.

В Госдепе комментировать возможно создание базы ВС РФ в Венесуэле отказались. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино предложил спросить об этом русских, которые "много чего говорят".


Александр ИЛЬИН
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