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Киев вмешался в выборы президента США

Хилари Клинтон и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти были заинтересованы в победе Клинтон

Министерство юстиции США заинтересовалось информацией о возможных связях между предвыборным штабом кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и украинской верхушкой в ходе кампании 2016 года. Об этом заявил победитель тех выборов Дональд Трамп.

Выступая в эфире телеканала Fox News, глава Белого дома оживился, когда журналист попросил его прокомментировать слухи о наличии неких связей между членами предвыборного штаба Клинтон и Киевом в 2016 году.

"Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное. У нас теперь замечательный новый генеральный прокурор (Уильям Барр), который за непродолжительное время уже прекрасно поработал, он очень умный и стойкий, я бы переадресовал вопрос ему. Но я бы предположил, что он хотел бы увидеть это… Об этом деле с Украиной люди говорят уже давно",

заявил Трамп.

Он отметил, что на днях поздравил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с победой и что хотел бы ознакомиться с материалами, касающимися влияния Незалежной на выборы в США.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Генеральная прокуратура Украины провела расследование в отношении руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое во время избирательной кампании передало членам команды Хиллари Клинтон информацию о сотрудничестве избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с экс-президентом Виктором Януковичем и "Партией регионов". Согласно найденным записям, Манафорт получил от Януковича и его окружения более $12 миллионов. За неуплату налогов американский суд приговорил его к 7,5 годам тюрьмы.

Впоследствии суд в Киеве признал незаконными действия директора НАБУ Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко, которые распространяли информацию о связях Манафорта с командой Януковича.

После этого украинский политик Виктор Медведчук рассказал журналистам о том, что некоторые высокопоставленные должностные лица в Незалежной были заинтересованы в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году.

На протяжении 2,5 лет Дональда Трампа и его окружение обвиняют в незаконном сотрудничестве с властями РФ. Кроме того, американская разведка ведет расследование якобы имевшего места вмешательства Кремля в ход выборов президента США. Силовики считают, что нанятые Кремлем хакеры взломали сервера Демократической партии. Эти подозрения так и не получили доказательств.

Андрей ФИЛАТОВ
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