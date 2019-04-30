Исторический экскурс американца в 70-е высоко оценили в Москве

Госсекретарь США Майк Помпео несет небылицы, утверждая, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы уже с 1974 г., а также будет предпринимать такие шаги в 2020 и позже. Так сегодня прокомментировал эти умозаключения представителя Вашингтона в адрес Москвы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены", – сказал в комментарии RT глава российского МИД.

В качестве примера он привел ситуацию с гражданкой РФ Марией Бутиной и результаты работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Но тем не менее как мантру повторяют наши американские партнеры, причем, что печально, официальные представители администрации повторяют небылицы, не удосуживаясь все-таки предъявить какие-то факты", – заметил Лавров.

Министр надеется, что в будущем такие заявления Москва и Вашингтон смогут обсудить при встрече.





Свой спич о многолетнем вмешательстве в процесс штатовских выборов Помпео произнес накануне в ходе мероприятия в Совете по международным отношениям. Причем брякнул американец, не приводя никаких доказательств, в уже ставшем традиционным стиле highly likely.

"Очевидно, что они [русские] были угрозой для наших выборов в 1974-м, они вмешивались в наши выборы в 80-х", – цитирует госсекретаря The Hill.

Однако Помпео и тут не остановился, его понесло в "Назад в будущее": "Нам стоит и в 2050 году ожидать того же от русских".

Напомним, 18 апреля опубликован полный текст доклада спецпрокурора Мюллера о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Согласно его выводам, Москва оказывала на них влияние, в частности, ГРУ передало в WikiLeaks материалы демократической партии США. При этом авторы доклада не выявили сговора между Дональдом Трампом и Россией.

В Кремле в представленных материалах не увидели достаточно аргументированных доказательств вмешательства РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что "такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений".