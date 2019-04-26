Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
В США огласили вердикт по делу гражданки РФ Марии Бутиной, которую обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны.
Как сообщает RT, суд приговорил девушку к полутора годам тюрьмы.
После того, как Бутина отсидит назначенный срок, ее депортируют в Россию, пишет telegram-канал "Раньше Всех. Ну почти". Поскольку россиянка 9 месяцев провела под стражей, пока велось расследование, ей предстоит отбыть только половину оглашенного срока.
Марию Бутину задержали в США 16 июля 2018 года по подозрению в деятельности в интересах чиновника российского правительства, позже занявшего высокий пост в Центральном банке РФ, а затем включенного в санкционный список Минфина США.
В декабре прошлого года она пошла на сделку со следствием, признав себя виновной.
Новость дополняется
Люди готовы часами стоять за новым паспортом
План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"