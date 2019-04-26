Девушка признана виновной

В США огласили вердикт по делу гражданки РФ Марии Бутиной, которую обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как сообщает RT, суд приговорил девушку к полутора годам тюрьмы.

После того, как Бутина отсидит назначенный срок, ее депортируют в Россию, пишет telegram-канал "Раньше Всех. Ну почти". Поскольку россиянка 9 месяцев провела под стражей, пока велось расследование, ей предстоит отбыть только половину оглашенного срока.

Марию Бутину задержали в США 16 июля 2018 года по подозрению в деятельности в интересах чиновника российского правительства, позже занявшего высокий пост в Центральном банке РФ, а затем включенного в санкционный список Минфина США.

В декабре прошлого года она пошла на сделку со следствием, признав себя виновной.

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