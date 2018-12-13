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Бутина продвигала интересы России в США через любовника-республиканца

В деле "агента Кремля" появились пикантные подробности

Россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в попытке повлиять на политику США в угоду Москве, якобы использовала в своих целях консультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Об этом пишет The Washington Post.

"Судебные документы указывают на то, что для продвижения интересов России Бутина тесно сотрудничала с консультантом Республиканской партии, с которым у нее были романтические отношения после того, как они встретились во время его визита в Москву в 2013 году", – пишет издание.

По словам адвоката Эриксона Уильяма Херда, его клиент является "примерным американцем" и не мог догадываться, для чего на самом деле он нужен Бутиной.

"Он никогда не делал ничего, что могло бы навредить нашей стране, и никогда этого не сделает", – приводит WP слова адвоката.

Как пишет "Федерал Пресс", слушания по делу Бутиной состоятся после Нового года – 12 февраля 2019 года.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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