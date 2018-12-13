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Дожали: Бутина признала себя виновной

Мария Бутина. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
Россиянка якобы собиралась навредить Америке

Не без помощи "мягкой силы" судебной машины США Мария Бутина все-таки созналась в том, что участвовала в антиамериканском заговоре.

Об этом сообщает НТВ.

Бутина пошла на сделку со следствием, обвинявшем ее в сговоре, целью которого якобы был вред США. Как отмечает RT, стороны даже не стали доводить дело до суда.

Дело против Марии Бутиной было инициировано ФБР, которое посчитало, что россиянка является иностранных агентом и не зарегистрировалась в этом статусе в Минюсте США. При этом никаких веских доказательств американцы не смогли предъявить.

В МИД России возмутились "делом Бутиной", назвав его "охотой на ведьм". По мнению официального представителя дипведомства Артема Кожина, американские спецслужбы полностью сфабриковали дело, используя личную переписку Бутиной в соцсетях, вырванной из контекста.

Изначально Бутиной грозил тюремный срок в 15 лет. Однако после того, как она пошла на сделку с обвинением, ей сократили наказание до полугода.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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