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Бутина призналась в сговоре против США

Россиянку ожидает депортация на родину

Гражданка РФ Мария Бутина согласилась с обвинением, которое настаивало на том, что она продвигала политические интересы России в нарушение американского закона об иностранных агентах.

Об этом сообщает NBC News.

Девушка может провести полгода в тюрьме в США, после чего ее выдворят из страны. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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