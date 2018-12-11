Бутина призналась в сговоре против США

Россиянку ожидает депортация на родину

Гражданка РФ Мария Бутина согласилась с обвинением, которое настаивало на том, что она продвигала политические интересы России в нарушение американского закона об иностранных агентах.



Об этом сообщает NBC News.

Девушка может провести полгода в тюрьме в США, после чего ее выдворят из страны.