Бутина призналась в сговоре против США

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Гражданка РФ Мария Бутина согласилась с обвинением, которое
настаивало на том, что она продвигала политические интересы России в нарушение
американского закона об иностранных агентах.
Об этом сообщает NBC News.
Девушка может провести полгода в тюрьме в США, после чего ее выдворят из страны.
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