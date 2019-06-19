"Я ввел санкции против России": Трамп отказался покидать президентское кресло

Американский лидер объявил о своем намерении остаться главой США на второй срок

Хозяин белого дома Дональд Трамп не собирается освобождать место у американского руля. О своем желании стать 46-м президентом США он заявил накануне, сообщив, что будет участвовать в выборах 2020 года. В своей речи он провел параллель: мол, однотипное объявление миллиардер сделал в то же время, в тот же час ровно четыре года назад.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы",

– напомнил Трамп своим сторонникам во Флориде, передает РИА "Новости".

По мнению мистера президента, год, когда он возглавил страну, стал "определяющим моментом в истории". 45-й президент, по его же утверждению, буквально изменил страну. Ни один из его предшественников за столь короткий срок ничего подобного для Штатов и их жителей не делал.

"Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", – пафосно изрек американский лидер. И все же предметом особой гордости для него является конфронтация с Россией.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", – похвастался политик. По его словам, он приложил максимум усилий для обострения отношений с Москвой.

"Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией",

– цитирует мистера президента "Царьград".

Между тем его выступление не есть официальный старт предвыборной кампании. Оно носит формальный характер.



