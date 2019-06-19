"Я ввел санкции против России": Трамп отказался покидать президентское кресло

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Хозяин белого дома Дональд Трамп не собирается освобождать место у американского руля. О своем желании стать 46-м президентом США он заявил накануне, сообщив, что будет участвовать в выборах 2020 года. В своей речи он провел параллель: мол, однотипное объявление миллиардер сделал в то же время, в тот же час ровно четыре года назад.
"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы",
– напомнил Трамп своим сторонникам во Флориде, передает РИА "Новости".
По мнению мистера президента, год, когда он возглавил страну, стал "определяющим моментом в истории". 45-й президент, по его же утверждению, буквально изменил страну. Ни один из его предшественников за столь короткий срок ничего подобного для Штатов и их жителей не делал.
"Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", – пафосно изрек американский лидер. И все же предметом особой гордости для него является конфронтация с Россией.
"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", – похвастался политик. По его словам, он приложил максимум усилий для обострения отношений с Москвой.
"Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией",
– цитирует мистера президента "Царьград".
Между тем его выступление не есть официальный старт предвыборной кампании. Оно носит формальный характер.
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