Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Союзники вмешивались в выборы США задолго до России

Фото: www.globallookpress.com
Америкой хотели управлять из Европы еще в прошлом веке

Британцы пытались поставить во главе США своего человека. С таким сенсационным сообщением вышло американское издание Irish Central.

По его данным, в 1992 г. Лондон активно продвигал на пост президента Соединенных штатов Джорджа Буша – старшего. Для этого британские агенты искали компромат на основного соперника Буша Билла Клинтона, а Консервативная партия Великобритании даже направляла в США своих политтехнологов, чтобы помочь Бушу переизбраться, нарушив принцип нейтралитета.

При этом Лондон был настолько уверен в своих силах, что за день до голосования глава британской дипломатии Дуглас Хёрд направил в Белый дом письмо, в котором высказался о грядущей победе Буша.

Фото: pixabay.com

Irish Central отмечает, что эта история вскрылась вскоре после того, как президентом стал Клинтон. Он не простил этого британцам. Это был период охлаждения отношений между Вашингтоном и Лондоном.

После победы в 2016 г. Дональда Трампа сторонники его соперницы демократки Хиллари Клинтон обвинили Москву во вмешательстве в американские выборы, а Трампа – в сговоре с Кремлем. Власти РФ и США отвергали эти инсинуации. Позже отсутствие доказательств против Москвы подтвердил спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам двухгодичного расследования.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей