Америкой хотели управлять из Европы еще в прошлом веке

Британцы пытались поставить во главе США своего человека. С таким сенсационным сообщением вышло американское издание Irish Central.

По его данным, в 1992 г. Лондон активно продвигал на пост президента Соединенных штатов Джорджа Буша – старшего. Для этого британские агенты искали компромат на основного соперника Буша Билла Клинтона, а Консервативная партия Великобритании даже направляла в США своих политтехнологов, чтобы помочь Бушу переизбраться, нарушив принцип нейтралитета.

При этом Лондон был настолько уверен в своих силах, что за день до голосования глава британской дипломатии Дуглас Хёрд направил в Белый дом письмо, в котором высказался о грядущей победе Буша.

Irish Central отмечает, что эта история вскрылась вскоре после того, как президентом стал Клинтон. Он не простил этого британцам. Это был период охлаждения отношений между Вашингтоном и Лондоном.

После победы в 2016 г. Дональда Трампа сторонники его соперницы демократки Хиллари Клинтон обвинили Москву во вмешательстве в американские выборы, а Трампа – в сговоре с Кремлем. Власти РФ и США отвергали эти инсинуации. Позже отсутствие доказательств против Москвы подтвердил спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам двухгодичного расследования.