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Задержанная в одной из гостиниц Минска россиянка Анна Богачева отпущена на свободе. Об этом через Twitter сообщило посольство РФ в Белоруссии во вторник, 15 октября.
"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", – говорится в сообщении дипведомства.
Как напоминает телеканал "360", Богачева была задержана в минской гостинице еще 13 октября по запросу Вашингтона в рамках расследования дела о предполагаемом "вмешательстве" Москвы в выборы президента США.
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