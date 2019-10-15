Гражданка РФ находится в санкционных списках Вашингтона по делу о вмешательстве в американские выборы

Задержанная в одной из гостиниц Минска россиянка Анна Богачева отпущена на свободе. Об этом через Twitter сообщило посольство РФ в Белоруссии во вторник, 15 октября.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", – говорится в сообщении дипведомства.



Как напоминает телеканал "360", Богачева была задержана в минской гостинице еще 13 октября по запросу Вашингтона в рамках расследования дела о предполагаемом "вмешательстве" Москвы в выборы президента США.



