Богачеву подозревают во вмешательстве в американские выборы

Гражданка РФ Анна Богачева задержана в одной из гостиниц Минска, где она остановилась с мужем и ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что местные силовики действовали по запросу Вашингтона. В США Богачева внесена в "черный список", ее обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Всего в этом списке 13 россиян, три юрлица, яхта и три самолета.

По неофициальным данным, женщине дали возможность связаться с консульством РФ в Белоруссии.