Стойкие сербы рассказали, когда введут ограничительные меры против РФ

Евросоюз принуждает государства, которые не входят в его состав, задушить Россию санкциями. Особняком пока держится Сербия и не поддается на уговоры чиновников из ЕС, сообщил новый посол республики в РФ Мирослав Лазански.

"Каждый день мы находимся под большим давлением. Мы с этим ежедневно сталкиваемся, чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС как раз и по вопросу санкций против России",

– заявил дипломат в интервью РИА "Новости", рассказав, когда Белград пойдет на поводу у европейского барства. По словам посла, это не произойдет "никогда".

В то же время Лазански выразил надежду на то, что страны Запада осознают нелепость санкционного режима, и международные отношения станут такими, какими они были до событий 2014 года. Напомним, именно они подтолкнули главных русофобов к введению ограничительных мер.

"Если подумать, то введение санкций не представляет собой никакой политики, это не политика. Это нехватка политики", – заключил посол.

Еще весной президент Сербии Александр Вучич поставил на место ЕС и НАТО, отказавшись от санкционного давления на Москву.

