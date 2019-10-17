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Брюссель требует от Европы больше санкций для России

ЕС требует загнать Россию в санкционную кабалу
Фото: www.globallookpress.com
Стойкие сербы рассказали, когда введут ограничительные меры против РФ

Евросоюз принуждает государства, которые не входят в его состав, задушить Россию санкциями. Особняком пока держится Сербия и не поддается на уговоры чиновников из ЕС, сообщил новый посол республики в РФ Мирослав Лазански. 

"Каждый день мы находимся под большим давлением. Мы с этим ежедневно сталкиваемся, чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС как раз и по вопросу санкций против России",

заявил дипломат в интервью РИА "Новости", рассказав, когда Белград пойдет на поводу у европейского барства. По словам посла, это не произойдет "никогда".

В то же время Лазански выразил надежду на то, что страны Запада осознают нелепость санкционного режима, и международные отношения станут такими, какими они были до событий 2014 года. Напомним, именно они подтолкнули главных русофобов к введению ограничительных мер. 

"Если подумать, то введение санкций не представляет собой никакой политики, это не политика. Это нехватка политики", – заключил посол. 

Еще весной президент Сербии Александр Вучич поставил на место ЕС и НАТО, отказавшись от санкционного давления на Москву. 

Ксения АНДРЕЕВА
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