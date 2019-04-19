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Сербия решительно отказалась от антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com
Позиция Белграда вызывает сильное раздражение у недругов России

Сербский лидер Александр Вучич поставил точку в вопросе ограничительных мер в отношении нашей страны, заодно обозначив позицию по вопросу вступления в НАТО.

Санкций против России не будет, заявил президент на митинге в Белграде. Сербия не поддастся давлению Запада. Страна намерена сохранять военный нейтралитет. А потому не будет вступать в НАТО. Несмотря на желание присоединиться к Евросоюзу, Белград не хочет портить отношения с Москвой.

"Мы никогда не введем санкции против России, как бы на нас не давили, потому что и Россия не вводила против нас санкций. Мы также хотим быть военно нейтральными – самостоятельно защищать свое небо и землю и не вступать ни в какие военные блоки",

цитирует Вучича ТАСС.

Также политик отметил, что страна планирует активно налаживать диалог с Китаем.

Ранее в Сербии заявили, что считают Крым российской территорией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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