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В Австрии рассказали об ущербе от санкций против России для Европы

Фото: www.globallookpress.com
На Западе взбунтовались против политики США

Австрийцы подсчитали убытки и ужаснулись.

Политика Вашингтона больно бьет по европейским странам. С таким заявлением выступил бывший мэр города Линц Детлеф Виммер. Из-за антироссийских санкций только Австрия потеряла около сотни миллиардов долларов. Ограничительные меры, которые американцы ввели после присоединения Крыма к России, вредят и бизнесу других стран Европы.

"США, которые наложили санкции на Россию, навредили бизнесу многих стран Европы в том числе… мы считаем, что нам навредили эти санкции в размере где-то 100 миллиардов долларов",

– отметил он на Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Виммер подчеркнул, что австрийцы видят реальную ситуацию в Крыму и явные перемены к лучшему, которые произошли за последние годы.

"…Россия сумела выстоять. Мы видим ситуацию в Крыму, видим, что здесь выстроили за последние пять лет",

– заявил он.

По словам Виммера, "в некоторых округах и районах на уровне местного самоуправления" австрийцы не разделяют американских принципов в отношении рестрикций.

Напомним, ранее стало известно о последствиях антироссийских санкций для Эстонии. Экономике страны нанесен огромный ущерб. Речь идет о сотнях миллионов евро. Бизнесмены все чаще выражают недовольство испорченными отношениями с Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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