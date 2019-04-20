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Австрийцы подсчитали убытки и ужаснулись.
Политика Вашингтона больно бьет по европейским странам. С таким заявлением выступил бывший мэр города Линц Детлеф Виммер. Из-за антироссийских санкций только Австрия потеряла около сотни миллиардов долларов. Ограничительные меры, которые американцы ввели после присоединения Крыма к России, вредят и бизнесу других стран Европы.
"США, которые наложили санкции на Россию, навредили бизнесу многих стран Европы в том числе… мы считаем, что нам навредили эти санкции в размере где-то 100 миллиардов долларов",
– отметил он на Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом пишет РИА Новости.
При этом Виммер подчеркнул, что австрийцы видят реальную ситуацию в Крыму и явные перемены к лучшему, которые произошли за последние годы.
"…Россия сумела выстоять. Мы видим ситуацию в Крыму, видим, что здесь выстроили за последние пять лет",
– заявил он.
По словам Виммера, "в некоторых округах и районах на уровне местного самоуправления" австрийцы не разделяют американских принципов в отношении рестрикций.
Напомним, ранее стало известно о последствиях антироссийских санкций для Эстонии. Экономике страны нанесен огромный ущерб. Речь идет о сотнях миллионов евро. Бизнесмены все чаще выражают недовольство испорченными отношениями с Россией.
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