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Санкции против России нанесли огромный ущерб экономике Эстонии

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры в отношении нашей страны обернулись потерями сотен миллионов евро

Среди эстонцев нарастает недовольство из-за испорченных отношений с Россией.

Санкции против России нанесли болезненный удар по экономике страны. Счет идет на сотни миллионов евро. Такие цифры приводит российский посол в Таллине Александр Петров. Дипломат отметил, что бизнесмены требуют отмены ограничительных мер.

"Ведущие представители эстонского делового сообщества регулярно выступают в пользу отмены упомянутых ограничений …",

отметил дипломат в беседе с ТАСС. Он добавил, что снятие торгово-экономических барьеров активизирует сотрудничество представителей деловых кругов обоих государств.

Возмущение сложившейся ситуацией в Эстонии выражали и ранее. Так, Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар пришел в ужас от последствий санкционной войны. Экс-главу эстонской столицы выбило из колеи известие об уничтожении 72 тонн прибалтийской кильки.

"Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций", - взмолился он.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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