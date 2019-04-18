Москва отреагировала на торговые ограничения с киевской стороны

Об ответных мерах России сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Москва запретила ввозить с Украины продукцию машиностроения. Помимо этого, нефть и нефтепродукты с 1 июня Киев получит только по отдельным разрешениям, пишет РИА Новости.

"… устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. … определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты",

– отметил Медведев на заседании правительства.

Кроме того, из Незалежной запретили ввозить бумагу, картон, одежду и обувь, а также трубную продукцию. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Такие меры Москва приняла в качестве зеркального ответа на расширение Киевом списка запрещенных к ввозу российских товаров.