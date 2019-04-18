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Киев предупредил о крахе топливного рынка

Фото: www.globallookpress.com
Ответные санкции РФ могут привести к коллапсу

Ограничения на экспорт нефтепродуктов со стороны России отрицательно скажутся, в том числе, на экономике страны, заявили в Незалежной. Не исключено, что прекращение поставок вызовет коллапс на топливном рынке.

Более того, российский "сюрприз" отразится на национальной безопасности страны. Санкции РФ могут попросту подорвать ее. Данный прогноз подготовила компания "Укртатнафта". Она указала украинскому руководству "на необходимость немедленной разработки и внедрения комплекса мер по устранению налоговых и других преференций, которые распространяются на поставки нефтепродуктов из РФ". 

Сегодня глава кабмина Дмитрий Медведев огласил список украинского импорта, попавшего под запрет. В него вошла также продукция машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, напоминает URA.RU. Реакция последовала после введения торговых ограничений со стороны Незалежной. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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