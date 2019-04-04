В Таллине прослезились после сожжения более 70-ти тонн рыбы из Прибалтики

Ограничительные меры против России возвращаются бумерангом.

В Эстонии взмолились об отмене санкций и ответных мер Москвы после того, как 72 тонны кильки, конфискованной таможней в Ивангороде, уничтожили. Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар пришел в ужас.

"На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций",

– написал он в своем Facebook.

Напомним, информацию об уничтожении рыбы озвучили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.



Политик предложил эстонскому президенту Керсти Кальюлайд поднять эту тему в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как стало известно ранее, глава Эстонии планирует встретиться с лидером РФ 18 апреля, во время рабочей поездки в Москву. Местные националисты назвали поведение Кальюлайд жалким.

Высказывание бывшего мэра эстонской столицы бурно обсуждают в Сети. Некоторые пользователи язвительно отметили, что без прибалтийской кильки россияне обойдутся и предложили накормить ею военных НАТО (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Пусть свою кильку отравленную русофобией едят сами!" "Пощады запросили?" "чтобы отменить ответные санкции пусть сперва отменят первичные санкции. и желательно с таким же шумом и радостью!" "Кормите НАТО своей килькой ... За что боролись, то и получили, а килька у нас своя есть, пусть наши рыбаки зарабатывают",

– высказались комментаторы.

Между тем антироссийские санкции и наши ответные меры пошли стране только на пользу, отмечает РИА ФАН. Так, на фоне рестрикций Россия полностью покрыла внутренние потребности в некоторых видах сельскохозяйственной продукции.