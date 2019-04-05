Москва ответит на новые нападки Вашингтона той же монетой

Американцы готовят новый санкционный удар по РФ, на этот раз в отместку за российское влияние в Венесуэле. Однако в России уже готовы к такому развитию событий и имеют в наличии готовый ответ, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.



Пока что законопроект об антироссийских санкциях находится на рассмотрении в конгрессе, а в ближайшей перспективе может оказаться на столе главы Белого дома Дональда Трампа. Возможно, что целью нового пакета санкций станет нефтяная сфера, в которой активно сотрудничают Москва и Каракас.

Заемский считает, что на самом деле Вашингтон собирается ввести санкции не для того, чтобы помочь оппозиционным силам латиноамериканской страны, а из-за собственной корысти.

"Венесуэла уже в полной мере ощутила на себе последствия такого нахрапистого поведения американцев, которые, используя свои внутренние юридические рычаги, создают себе более выгодные условия на мировом рынке",

- сказал российский дипломат в беседе с "Известиями".

По мнению экспертов, с учетом уже всех использованных ранее санкций против Москвы у Вашингтона остался весьма скудный "арсенал", передает телеканал "360".