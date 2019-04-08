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Американцам надоело вводить санкции

Фото: Утро.ру
В Конгрессе США без энтузиазма встретили новые законопроекты, касающиеся мер против России

Нападки на Москву, что она вмешивалась в американские выборы, в Вашингтоне больше не работают. Это признают конгрессмены, которые даже после обнародования доклада генпрокурора Уильяма Барра никак не могут остановиться в своей антироссийской риторике.

"Мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций в эти дни".

Об этом заявил в интервью Bloomberg республиканец Марко Рубио, являющийся соавтором одного из новых законопроектов, направленных против России и других стран, которые могут попытаться повлиять на политические процессы в США. Его идея заключается в том, что после каждых выборов директору нацразведки дается два месяца на то, чтобы выяснить, не было ли вмешательства извне. В случае выявления подобных фактов против страны-нарушительницы должны вводиться санкции в банковском секторе, энергетике, военной промышленности и государственных ценных бумаг.

Фото: pixabay.com

Но тут хотя бы допускается, что Москва может и не вмешиваться в выборы США. А вот в другом законопроекте, внесенном в Конгресс группой сенаторов, в том числе Бобом Менендесом и Беном Кардином, говорится о насущной необходимости ввести новые санкции против РФ за "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Однако в отличие от ситуации еще два года назад, сейчас в Конгрессе нет единогласия по этому вопросу. Многие хотят надавить на Россию, но при этом многие же уже признали, что санкции отрицательно влияют и на американскую экономику.

"Санкции часто становятся мечом с обоюдоострым лезвием", – отметил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что согласно результатам расследования команда Дональда Трампа не находилась в сговоре с Кремлем в ходе предвыборной кампании 2016 года. Вместе с тем спецпрокурор Роберт Мюллер еще не обнародовал свой доклад о том, пыталась ли Россия с помощью кибератак помешать демократическим процессам в США.

Кроме этого, Вашингтон планирует наказать Москву и за "отравление Скрипалей", поддержав таким образом обвинения Лондона.

Николай ВИКТОРОВ
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