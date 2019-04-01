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Москва ответила на новые американские санкции за "дело Скрипалей"

Фото: Утро.ру
В Кремле не видели деталей нового пакета ограничений, но все равно были готовы

Антироссийские санкции в связи с отравлением бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в Солсбери прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве "не видели ничего конкретного" касательно документа.

"Пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, но в целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах делах Вашингтона – она, конечно, видна невооруженным глазом",

цитирует Пескова РИА "Новости". 

Он подчеркнул, что не в курсе, о чем идет речь, поскольку нет всей информации о содержании документа.

Ранее "Утро" писало о том, что Госдепартамент США согласовал новые санкции против России. Этот пакет ограничительных мер прорабатывается с осени прошлого года и является наиболее жесткой частью рестрикций Вашингтона против Москвы. В нем говорится о запрете операций с долларом для российских банков и обслуживания российского госдолга, а также о ряде других мер против финансовых и энергетических секторов нашей страны.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 г. в Солсбери. По версии Лондона, против них было использовано боевое отравляющее вещество советского производства "Новичок", что якобы указывает на причастность Москвы к нападению. В России эти обвинения категорически отрицают.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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