Врачи помогли оправиться после нападения

Племянницу отравленного в Британии Сергея Скрипаля Викторию избили в Ярославле. Эту информацию подтвердили в полиции.

По ее словам, на нее с мужем напал коллега по ТСЖ, когда Виктория пыталась забрать документы.

"В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать",

– цитирует ее РИА "Новости".

В результате Скрипаль разбили губу, а супругу сломали пальцы. При этом сотрудник компании пнул Викторию в живот, передает РИА ФАН.

"Мы вызвали наряд, скорую, все как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс", – добавила она.

Племянница экс-полковника ГРУ отметила, что избивший ее человек в течение года вел себя неадекватно. Однако о других происшествиях она рассказывать не стала.

В полиции информацию об избиении подтвердили.

"Полиция проводит проверку по заявлениям от обеих сторон конфликта", – рассказал сотрудник ведомства.