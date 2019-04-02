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Племянницу отравленного в Британии Сергея Скрипаля Викторию избили в Ярославле. Эту информацию подтвердили в полиции.
По ее словам, на нее с мужем напал коллега по ТСЖ, когда Виктория пыталась забрать документы.
"В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать",
– цитирует ее РИА "Новости".
В результате Скрипаль разбили губу, а супругу сломали пальцы. При этом сотрудник компании пнул Викторию в живот, передает РИА ФАН.
"Мы вызвали наряд, скорую, все как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс", – добавила она.
Племянница экс-полковника ГРУ отметила, что избивший ее человек в течение года вел себя неадекватно. Однако о других происшествиях она рассказывать не стала.
В полиции информацию об избиении подтвердили.
"Полиция проводит проверку по заявлениям от обеих сторон конфликта", – рассказал сотрудник ведомства.
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