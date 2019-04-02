Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипаль жестоко избили

Виктория Скрипаль. Кадр youtube.com
Врачи помогли оправиться после нападения

Племянницу отравленного в Британии Сергея Скрипаля Викторию избили в Ярославле. Эту информацию подтвердили в полиции.

По ее словам, на нее с мужем напал коллега по ТСЖ, когда Виктория пыталась забрать документы.

"В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать",

цитирует ее РИА "Новости".

В результате Скрипаль разбили губу, а супругу сломали пальцы. При этом сотрудник компании пнул Викторию в живот, передает РИА ФАН.

"Мы вызвали наряд, скорую, все как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс", – добавила она.

Племянница экс-полковника ГРУ отметила, что избивший ее человек в течение года вел себя неадекватно. Однако о других происшествиях она рассказывать не стала.

В полиции информацию об избиении подтвердили.

"Полиция проводит проверку по заявлениям от обеих сторон конфликта", – рассказал сотрудник ведомства.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Отношения Грузии и России находятся под анестезией

Тбилиси отказывается играть на руку Москве

VIP-содержанка: Порошенко развел украинцев

Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей