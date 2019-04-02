Насилие над Скрипаль показали на видео

Шокирующие кадры появились в Сети

После того как племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль поведала, что ее избили в ярославском ТСЖ, в Сети появился ролик, в котором в подробностях запечатлено это вопиющее происшествие.

От разбушевавшегося экс-председателя жилищного комитета пострадала не только Виктория, но и ее муж. В ролике слышно, как Скрипаль кричит: "Он меня стукнул в лицо!" По словам племянницы отравленного Сергея Скрипаля, потасовка началась, когда бывший глава ТСЖ отказался передать полномочия новым распорядителям.

"Правление переизбрало председателя, он все подписал, был в курсе, должен был передать бразды правления – документы, печати, ключи от помещения... И отказался... Решил действовать кулаками. Напал на моего мужа, ну и мне досталось",

– рассказала Скрипаль телеканалу "360". Она добавила, что эта стычка – не первая. Мужчина и раньше пытался избить Викторию. После того как в Солсбери отравили Сергея Скрипаля, его племянницу под нажимом председателя исключили из членов правления ТСЖ.



"Кроме как британской сволочью и упырем, он меня не называет",

– горечью поведала Скрипаль. В драке она получила травму губы, а ее мужу сломали палец.