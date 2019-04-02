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Насилие над Скрипаль показали на видео

Виктория Скрипаль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Шокирующие кадры появились в Сети

После того как племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль поведала, что ее избили в ярославском ТСЖ, в Сети появился ролик, в котором в подробностях запечатлено это вопиющее происшествие.

От разбушевавшегося экс-председателя жилищного комитета пострадала не только Виктория, но и ее муж. В ролике слышно, как Скрипаль кричит: "Он меня стукнул в лицо!" По словам племянницы отравленного Сергея Скрипаля, потасовка началась, когда бывший глава ТСЖ отказался передать полномочия новым распорядителям. 

"Правление переизбрало председателя, он все подписал, был в курсе, должен был передать бразды правления – документы, печати, ключи от помещения... И отказался... Решил действовать кулаками. Напал на моего мужа, ну и мне досталось",  

– рассказала Скрипаль телеканалу "360". Она добавила, что эта стычка – не первая. Мужчина и раньше пытался избить Викторию. После того как в Солсбери отравили Сергея Скрипаля, его племянницу под нажимом председателя исключили из членов правления ТСЖ.

"Кроме как британской сволочью и упырем, он меня не называет",  

– горечью поведала Скрипаль. В драке она получила травму губы, а ее мужу сломали палец.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Валентина МАЙОРОВА
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