Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мистика": Лавров высказался о деле Скрипалей

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат обеспокоен применением принципа "хайли лайкли" в международных делах

Отказ Великобритании от предложений взаимодействовать с Россией в деле расследования отравлений в Солсбери выглядит очень подозрительно, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Дело Солсбери базируется на том, что отравили Сергея и Юлию Скрипалей, потом отравился и вылечился полицейский, через месяц какая-то женщина без определенного места жительства скончалась, найдя тот же самый флакон. Это какая-то мистика", - 

сказал Сергей Лавров в интервью изданию "МК". Он напомнил, что широкой общественности до сих пор не предъявили ни Сергея, ни Юлию Скрипаль. Лишь в СМИ периодически возникают вбросы, к примеру, по поводу продажи ее квартиры.

Глава российского МИД подчеркнул, что разбираться в случившемся необходимо, основываясь на фактах. К примеру, если двое россиян, представившихся торговцами спортивным питанием, действительно занимались в Солсбери чем-то предосудительным, британцы должны показать фотографии, которые доказывают это.

"Уже только ленивый не смеялся над фразой "хайли лайкли". Это на самом деле смешно. Но одновременно это и опасно, потому что уже и в международных организациях начинает применяться подобный принцип", - 

добавил министр. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядовитым веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, не предъявив при этом никаких доказательств. Затем Великобритания заявила, что отравление Скрипалей осуществили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они, в свою очередь, заявили, что не работают в ГРУ, торгуют спортивным питанием, а в Солсбери ездили, чтобы посмотреть на шпиль знаменитого собора.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Норвежцы сильно просчитались с поимкой "российского шпиона"

Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Трамп оставит малопонятную Украину ни с чем

Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей