"Мистика": Лавров высказался о деле Скрипалей

Дипломат обеспокоен применением принципа "хайли лайкли" в международных делах

Отказ Великобритании от предложений взаимодействовать с Россией в деле расследования отравлений в Солсбери выглядит очень подозрительно, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Дело Солсбери базируется на том, что отравили Сергея и Юлию Скрипалей, потом отравился и вылечился полицейский, через месяц какая-то женщина без определенного места жительства скончалась, найдя тот же самый флакон. Это какая-то мистика", -

сказал Сергей Лавров в интервью изданию "МК". Он напомнил, что широкой общественности до сих пор не предъявили ни Сергея, ни Юлию Скрипаль. Лишь в СМИ периодически возникают вбросы, к примеру, по поводу продажи ее квартиры.

Глава российского МИД подчеркнул, что разбираться в случившемся необходимо, основываясь на фактах. К примеру, если двое россиян, представившихся торговцами спортивным питанием, действительно занимались в Солсбери чем-то предосудительным, британцы должны показать фотографии, которые доказывают это.

"Уже только ленивый не смеялся над фразой "хайли лайкли". Это на самом деле смешно. Но одновременно это и опасно, потому что уже и в международных организациях начинает применяться подобный принцип", -

добавил министр. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядовитым веществом в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Россия, не предъявив при этом никаких доказательств. Затем Великобритания заявила, что отравление Скрипалей осуществили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они, в свою очередь, заявили, что не работают в ГРУ, торгуют спортивным питанием, а в Солсбери ездили, чтобы посмотреть на шпиль знаменитого собора.