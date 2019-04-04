"Не сдохли еще?": Скрипаль вышла на связь из-за угроз

Неизвестный жаждет расправы над женщиной

Вслед за Сергеем и Юлией Скрипаль на некоторое время из публичного пространства исчезла их родственница Виктория Скрипаль. В отличие от отравленных дяди и сестры, с ней самой поступили более топорно и жестко. По-ярославски. Ее вероятный обидчик, похоже, и не думает останавливаться. Теперь он угрожает ей в соцсетях.



В Facebook Скрипаль написала, что во "ВКонтакте" ей пишет некий Алексей Асафьев. Она привела выдержку из его сообщения.

"Ну как лицо зажило? Не сдохли ещё? Надо было вообще голову оторвать и позвоночник сломать!!! Попадёшься так и сделаю прямо на людях и тебе и мужу!!! А то в милицию она побежала жаловаться!!!!"

– показала Скрипаль кусочек из письма "доброжелателя".

Виктории осталось лишь с грустью констатировать, что злобный писака настоящий трус, если "сам выйти боится".

Угрозы обеспокоили друзей и знакомых Виктории. Они принялись давать ей советы, как поступить в этой ситуации (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Скрины и в прокуратуру. Вычислят адрес", – предложила Татьяна Есина.

"Викуль, вычислить эту ***** можно легко, да на нары его *******. Выздоравливай, попровляйся, вот скоты , что за подонки",

– согласилась Ирина Тарасова.

"В психушку и пусть там глупо улыбается", – написала Светлана Горбунова.

"Сколько же таких тут сволочей, которые портят настроение, мне тоже периодически пишут гадости, раньше расстраивалась, теперь не обращаю внимание. Из за всяких больных, ещё переживать", – поделилась своим опытом Ольга Сергеевна.