"Не сдохли еще?": Скрипаль вышла на связь из-за угроз

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Вслед за Сергеем и Юлией Скрипаль на некоторое время из
публичного пространства исчезла их родственница Виктория Скрипаль. В отличие от
отравленных дяди и сестры, с ней самой поступили более топорно и жестко.
По-ярославски. Ее вероятный обидчик, похоже, и не думает останавливаться. Теперь он
угрожает ей в соцсетях.
В Facebook Скрипаль написала, что во "ВКонтакте" ей пишет некий Алексей Асафьев. Она привела выдержку из его сообщения.
"Ну как лицо зажило? Не сдохли ещё? Надо было вообще голову оторвать и позвоночник сломать!!! Попадёшься так и сделаю прямо на людях и тебе и мужу!!! А то в милицию она побежала жаловаться!!!!"
– показала Скрипаль кусочек из письма "доброжелателя".
Виктории осталось лишь с грустью констатировать, что злобный писака настоящий трус, если "сам выйти боится".
Угрозы обеспокоили друзей и знакомых Виктории. Они принялись давать ей советы, как поступить в этой ситуации (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Скрины и в прокуратуру. Вычислят адрес", – предложила Татьяна Есина.
"Викуль, вычислить эту ***** можно легко, да на нары его *******. Выздоравливай, попровляйся, вот скоты , что за подонки",
– согласилась Ирина Тарасова.
"В психушку и пусть там глупо улыбается", – написала Светлана Горбунова.
"Сколько же таких тут сволочей, которые портят настроение, мне тоже периодически пишут гадости, раньше расстраивалась, теперь не обращаю внимание. Из за всяких больных, ещё переживать", – поделилась своим опытом Ольга Сергеевна.
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