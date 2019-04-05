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Поправляет здоровье в Штатах: отравленного Скрипаля сдали

Фото: www.globallookpress.com
Исчезновение экс-полковника разведки обрастает все более фантастическими подробностями

 Своим взглядом на проблему исчезновения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Старик Скрипаль в Штатах, поправляет вискарем подорванное "Новичком" здоровье", - 

написал Коротченко в своем микроблоге Twitter. Подписчики эксперта признали, что такая точка зрения имеет право на существование.

"Боевые отравляющие вещества, малым количеством которого убиваются сотни людей, только вискарем и поправляют", "Как это по-русски "на троих".Без баширова петрова пьем с трюмо", "Мы уже выезжаем... с ув.Агенты Кремля", "Скоро цианид подвезут, или ледоруб", "А кто-то сомневался?", - 

написали в комментариях к посту. Впрочем, более проницательные читатели усомнились в том, что военный специалист высказался всерьез:

"А это случаем не 1 апреля?", "Прокола на шее не видно, значит шутка"(орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отказ Великобритании от предложений взаимодействовать с Россией в деле расследования отравления Скрипалей выглядит очень подозрительно. Глава российского МИД напомнил, что широкой общественности до сих пор не предъявили ни экс-полковника, ни его дочь.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от ядовитого вещества в английском городе Солсбери в марте прошлого года. Официальный Лондон объявил, что к инциденту причастна Москва, однако до сих пор не предъявил никаких доказательств этого.

Валентина МАЙОРОВА
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