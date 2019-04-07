Российские дипломаты стали лучше понимать, что произошло с экс-полковником ГРУ

Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился в Лондоне с Чарли Роули, который, по мнению британских спецслужб, летом 2018-го отравился "Новичком" в Эймсбери, а также его братом Мэттью. Дипломат отметил, что это был полезный визит для обеих сторон.

Яковенко не только ответил гостям на вопросы об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018-го, но и предоставил им копию доклада, которое сделало диппредставительство РФ.

По словам посла, британцы обладали лишь той информацией, которую получили из СМИ. При этом Роули знает о том, чем он отравился, также от журналистов, а вот, чем его лечили врачи, Чарли понятия не имеет.

"На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили. Я думаю, что постепенно у них (пострадавших и их родственников) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это все перепроверить",

– цитирует посла агентство РИА Новости.

Британцы также поинтересовались у Яковенко, в России ли произвели "Новичок". Дипломат сообщил гостям на фактах, что этот яд могли создать в любой лаборатории Европы.

"Я считаю, что это была очень полезная встреча для них прежде всего, но также и для нас, потому что мы стали немножко лучше понимать всё-таки, что же произошло в Эймсбери и что происходит вокруг расследования в Солсбери",

– добавил Яковенко.

В июле 2018-го Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери неизвестным веществом. Стерджесс скончалась от воздействия яда, а Роули смогли спасти. При этом, как передает ТАСС, состояние Чарли ухудшается, и он хотел бы пройти медобследование в какой-нибудь другой стране.

Несколькими месяцами ранее в Солсбери без сознания нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По мнению британских спецслужб, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению, не предоставив никаких доказательств. Россия не раз отрицала подобные обвинения.