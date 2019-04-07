Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пострадавший от "Новичка" пролил свет на инцидент в Солсбери

Фото: www.globallookpress.com
Российские дипломаты стали лучше понимать, что произошло с экс-полковником ГРУ

Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился в Лондоне с Чарли Роули, который, по мнению британских спецслужб, летом 2018-го отравился "Новичком" в Эймсбери, а также его братом Мэттью. Дипломат отметил, что это был полезный визит для обеих сторон.

Яковенко не только ответил гостям на вопросы об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018-го, но и предоставил им копию доклада, которое сделало диппредставительство РФ.

По словам посла, британцы обладали лишь той информацией, которую получили из СМИ. При этом Роули знает о том, чем он отравился, также от журналистов, а вот, чем его лечили врачи, Чарли понятия не имеет.

"На каком-то этапе все что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе, то, как их лечили. Я думаю, что постепенно у них (пострадавших и их родственников) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это все перепроверить",

цитирует посла агентство РИА Новости.

Британцы также поинтересовались у Яковенко, в России ли произвели "Новичок". Дипломат сообщил гостям на фактах, что этот яд могли создать в любой лаборатории Европы.

"Я считаю, что это была очень полезная встреча для них прежде всего, но также и для нас, потому что мы стали немножко лучше понимать всё-таки, что же произошло в Эймсбери и что происходит вокруг расследования в Солсбери",

– добавил Яковенко.

В июле 2018-го Дон Стерджесс и Чарли Роули отравились в Эймсбери неизвестным веществом. Стерджесс скончалась от воздействия яда, а Роули смогли спасти. При этом, как передает ТАСС, состояние Чарли ухудшается, и он хотел бы пройти медобследование в какой-нибудь другой стране.

Несколькими месяцами ранее в Солсбери без сознания нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По мнению британских спецслужб, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению, не предоставив никаких доказательств. Россия не раз отрицала подобные обвинения. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей