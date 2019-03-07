Сын жертвы "Новичка" обвинил Лондон в предательстве

Британии больше не стоит скрывать факты по делу об отравлении Скрипалей

Посольство России в Лондоне получило письмо на имя президента России Владимира Путина от британца Эвана Хоупа, чья мать Дон Стерджесс умерла от яда, который Скотленд-Ярд считает нервнопаралитическим веществом "Новичок". Обращение к российскому главе опубликовано в Twitter дипведомства.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 марта 2019 г.

"Дорогой мистер Путин. Уже почти год миновал с того момента, как моя мать Дон была убита "Новичком" в Солсбери, и я, как и вся наша семья, все еще живу с этой болью", – с таких проникновенных слов начал 20-летний юноша.

Далее молодой человек признался, что находится в отчаянии. По его словам, британские власти не делают ничего для того, чтобы найти и наказать тех, кто пытался убить Сергея Скрипаля, но малость промахнулся и отправил на тот свет его мать, к которой совершенно случайно попал флакон с ядом.

"Мне страшно, что мы никогда не добьемся справедливости для мамы, и я чувствую себя преданным правительством и разочарован им", – с нескрываемой обидой написал Эван.





Но если в расследовании дела британские власти не блещут результатами (или скрывают их), то в эффективности развязанной ими антироссийской пропаганды им не откажешь. Хоуп уверен, что названные Лондоном "отравители" в лице Александра Петрова и Руслана Боширова действительно могли оставить флакон с "Новичком" в Эймсбери. По его словам, единственный человек, который может помочь ему, это Владимир Путин. Он должен выдать Британии подозреваемых россиян.





В российском посольстве мягко объяснили парню, что его мать, к величайшему сожалению, стала жертвой политической игры, затеянных британскими властями.

"Мы вновь выражаем наши искренние соболезнования в связи с трагической смертью Дон Стерджесс, ставшей невинной жертвой политических игр. Мы присоединяемся к ее любимым и стремимся выяснить все обстоятельства того, что случилось с ней и другими заинтересованными сторонами", – говорится в заявлении.

Просьбу Хоупа о справедливости переадресовали в Форин-офис, выслав ему копию доклада под названием "Солсбери: вопросы без ответа". Мол, ваши власти наверняка знают всю правду. В докладе приведены ряд нестыковок и отсутствие доказательств в британской версии о причастности России к отравлениям в Солсбери и Эймсбери. Лондон до сих пор никак не прокомментировал их, хотя судя по настроению собственных граждан, сейчас самое время это сделать.