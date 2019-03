Сын жертвы "Новичка" обвинил Лондон в предательстве

Посольство России в Лондоне получило письмо на имя президента России Владимира Путина от британца Эвана Хоупа, чья мать Дон Стерджесс умерла от яда, который Скотленд-Ярд считает нервнопаралитическим веществом "Новичок". Обращение к российскому главе опубликовано в Twitter дипведомства.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf