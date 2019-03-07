Разведка РФ снова наследила в Великобритании

Лондон в панике: Москва впервые совершила подобное злодеяние

Кражу данных "Института государственного управления" в Великобритании совершило киберподразделение Главного управления Генштаба РФ, бывшее ГРУ. Об этом сообщила Sky News со ссылкой на источники в правительстве страны. Отмечается, что у Национального криминального агентства пока нет доказательств, которые можно предоставить СМИ. Однако следователи уверены – за взломом стоят российские военные хакеры.

"Наш анализ показывает, что это ГРУ", – заявил представитель Института Крис Донелли.

Британская неправительственная организация "Институт государственного управления" противостоит российской "гибридной войне", иначе говоря, занимается антироссийской пропагандой в Соединенном Королевстве. В прошлом году в интернете стали появляться личные данные сотрудников этого учреждения. В Лондоне решили, что взлом сервера столь важной организации мог быть ответом на обвинение в адрес ГРУ в связи с отравлением беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает НСН.

SkyNews отмечает, что в Лондоне сильно обеспокоены информацией, что это ГРУ похитило данные Института. Поскольку ранее Россия не совершала кибератак против Великобритании.

Осенью 2018 г. объединение хакеров Anonymous сообщило о том, что "Институт государственного управления" под эгидой МИД Соединенного Королевства разработал программу гибридной войны против РФ.