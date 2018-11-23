Британцев сдали: раскрыт заговор гибридной войны против России

Лондон обязательно заплатит за антироссийскую пропаганду

Хакеры Anonymous выложили документы британского Форин-офиса. Согласно проекту, на создание кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать дискурс против России на всех возможных площадках, правительство выделяет в год по £2 миллиона.

Программа, которую опубликовали на сайте Cyberguerrilla, начали готовить в 2015-м. Она разделена на две фазы. Как минимум первую стадию проекта МИД Великобритании одобрил. Вероятно, против второй фазы чиновники тоже не имеют ничего против.



Как отмечает Telegram-канал RT, в бюджетной заявке на первую фазу проекта говорится о том, что осуществлению этой части программы помогала НАТО. Занимается проведением антироссийской пропаганды лондонская организация "Институт построения государства".

Скорее всего, частью этого проекта является и дело Скрипалей. Неслучайно британцы до сих пор скрывают экс-полковника ГРУ и его дочь, если те еще живы. Сергей и Юлия находятся в полной изоляции, с ними не могут связаться ни представители посольства РФ в Лондоне, ни родственники. При этом британцы оправдывают свои действия тем, что защищают Скрипалей от внешних угроз.

Спецслужбы Британии также не предоставляют доказательств виновности Александра Петрова и Руслана Боширова в отправлении Сергея и Юлии. Однако то и дело напоминают мировому сообществу, что преступление совершили именно россияне. Неудивительно, что на этом фоне отношения Европы, которая верит пустым обвинениям британцев, и России ухудшились.