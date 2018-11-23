В деле Скрипалей появились новые улики

Британцы нашли еще один повод говорить о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению

Полиция Лондона обнародовала любопытные видеозаписи, снятые камерами наблюдения в Солсбери. На них видно, как россияне, которых Скотланд-Ярд подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, перемещаются по городу. Также правоохранительные органы показали фотографию флакона духов, где якобы находился "Новичок".

Представленные видеозаписи, которые опубликовали на сайте британской полиции, были сделаны 4 марта, в день, когда бывший полковник ГРУ и его дочь отравились.

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Сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование. Сейчас они ищут свидетелей, которые могли видеть подозреваемых или флакон поддельных духов Nina Ricci.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания 4 марта в центре города. Они были отравлены веществом А234. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому преступлению. Лондон полагает, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых британцы считают сотрудниками ГРУ, замешаны в этом деле. Прокуратура Великобритании предъявила им обвинение по 4 статьям.

Петров и Боширов уверяют, что посещали Солсбери в качестве туристов.