Полиция призналась, что понятия не имеет, чем отравили Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также полицейский Ник Бейли пострадали от воздействия неизвестного отравляющего вещества. Что именно стало источником отравления, следствие по-прежнему не знает. В этом признался сам Бейли в интервью телекомпании BBC.



Сотрудник полиции заявил, что ему неизвестно, какой яд на него подействовал. Кроме того, он доподлинно не знает, каким образом отрава попала в его организм. "Я мог поправить маску на лице и защитные очки рукой, на которой оно (вещество) было, когда находился в доме", – сказал Бейли.

Он рассказал о том, что через несколько часов после проведения следственных мероприятий в доме бывших россиян он внезапно почувствовал сильное недомогание. "Мои зрачки были как игольное ушко, и у меня было повышенное потоотделение, а также высокая температура. На тот момент я подумал, что это от усталости и стресса", – поведал полицейский. В таком состоянии он был экстренно доставлен в больницу.

По словам Бейли, в госпитале он постоянно находился в сознании и видел, что его сплошь обкололи неизвестными лекарствами. "Мне делали много инъекций... пять или шесть уколов одновременно в обе руки. В физическом плане через некоторое время я почувствовал себя онемевшим", – сообщил сотрудник правопорядка.

Из-за случившегося с ним инцидента жизнь его семьи в корне переменилась. Власти лишили их буквально всего имущества из опасений, что в доме и на личных вещах могли остаться следы отравляющего вещества. Это стало своего рода "моральным избиением".

"Потребовалось больше времени, чтобы справиться со всем, что с нами произошло. Мы не только потеряли дом, мы потеряли все наши личные вещи... Все, что принадлежало детям, мы все это потеряли, машины, мы лишились всего", – добавил полицейский.

Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены в больницу Солсбери 4 марта с признаками отравления сильнодействующим веществом. Власти Великобритании заявили, что выходцев из России отравили ядом российского производства "Новичок" и это было сделано по приказу Кремля. Ситуация привела к ухудшению отношений между Москвой и Лондоном. Западные страны ввели санкции против РФ за применение химического оружия. Власти РФ все обвинения в свой адрес отвергают.