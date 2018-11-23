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Новые доказательства отравления Скрипаля агентами ГРУ: Захарова в шоке

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Непаркетный" генерал: начальника ГРУ похоронили
Дипломат прокомментировала кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери

Видеоролик, свидетельствующий о пребывании в Британии граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, спутал планы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Утро пятницы, 23 ноября, стало для нее не "римским", а "солсберецким", поскольку началось со звонков с просьбами прокомментировать опубликованные Скотленд-Ярдом кадры. Что Захарова и сделала.

"Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют", – написала дипломат в Facebook.

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По ее мнению, эта публикация потребовалась Лондону, чтобы отвлечь внимание британцев и граждан других стран от проблем, которые происходят в Соединенном Королевстве в связи с выходом из ЕС.

"Да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют", – указала Захарова.

Ранее полиция Лондона обнародовала записи с камер наблюдения в Солсбери. На них видно, как россияне Петров и Боширов, которых в Британии считают агентами ГРУ, перемещаются по городу. На представленном фотоснимке изображен флакон духов, где якобы находился предназначенный для отравления Сергея Скрипаля "Новичок", сообщает Пятый канал.

Между тем Петров и Боширов свою поездку в Солсбери не скрывали. Еще в сентябрьском интервью они рассказали, что любовались достопримечательностями этого британского городка, но при этом ничего не знали о Скрипалях, напоминает RT

Что касается премьера Великобритании Терезы Мэй, то ее карьера в последние дни трещит по всем швам. Гвоздь в ее политический гроб готов забить испанский коллега, который заявил о намерении голосовать против соглашения по Brexit на саммите ЕС 25 ноября.

Николай ВИКТОРОВ
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