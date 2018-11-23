"Непаркетный" генерал: начальника ГРУ похоронили

На траурной церемонии коллеги рассказали о нем много интересного

В Москве простились с генерал-полковником Игорем Коробовым. Руководителя Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ похоронили на Троекуровском кладбище.

По словам генерал-полковника Федора Ладыгина, руководившего ГРУ с 1992 по 1997 г.г., Коробова нельзя было назвать "паркетным" генералом.

"Это был очень талантливый, очень способный, высоко образованный, опытный кадровый офицер-разведчик, много лет проработавший за рубежом "в поле", – рассказал Ладыгин. Выступая на панихиде, он отметил, насколько Коробов был культурен и деликатен в общении.

"Вместе с тем он был очень стойким в отстаивании своей точки зрения, когда это было необходимо для того, чтобы добиться успешного выполнения поставленных перед ним руководством страны и министерства обороны задач в противоборстве с умелым и высоко подготовленным противником", – приводит ТАСС слова Ладыгина.

Коробов возглавлял ГУ Генштаба ВС (бывшее ГРУ) с января 2016 года. О его смерти стало известно накануне. В Минобороны сообщили, что 63-летний генерал скончался после тяжелой болезни. В британской прессе это событие сразу связали с отравлением в Солсбери разоблаченного шпиона Сергея Скрипаля.