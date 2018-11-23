"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

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В Лондоне заявили о невероятном количестве пострадавших от нервно-паралитического вещества. Об этом рассказал координатор контртеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.
По его словам, отца и дочь пытались убить безрассудной дозой нервно-паралитического вещества. Оставшийся во флаконе яд, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог причинить вред тысячам людей.
"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное
количество "Новичка". Количество вещества и метод, которым его
нанесли на дом Скрипаля, были просто безумными" – заверил он интервью ВВС.
Российская сторона оставила заявление британца без комментариев. Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Москва по-прежнему не участвует в расследовании инцидента в Солсбери, поскольку Лондон запретил.
"Мы не располагаем данными, какое именно было вещество, какое количество, мы не располагаем данными, какой был объем вещества", – цитирует Пескова "Коммерсантъ".
Излишки яда остались во флаконе духов, на который в парке британского Солсбери наткнулся Чарли Роули. Мужчина преподнес находку своей возлюбленной Дон Стерджесс. Пара была обнаружена без сознания в соседнем городке – Эймсбери. Подруга Роули, к сожалению, не выжила.
Так называемое "дело Скрипаля" "заварилось" в марте. Отец и дочь были госпитализированы с отравлением. Лондон утверждает, что покушение совершено российскими агентами Александром Петровым и Русланом Бошировым с помощью яда советского происхождения под названием "Новичок". Хотя британские правоохранители признались, что понятия не имеют, чем отравили Скрипалей.
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