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"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Фото: www.globallookpress.com
Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

В Лондоне заявили о невероятном количестве пострадавших от нервно-паралитического вещества. Об этом рассказал координатор контртеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.

По его словам, отца и дочь пытались убить безрассудной дозой нервно-паралитического вещества. Оставшийся во флаконе яд, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог причинить вред тысячам людей. 

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"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество "Новичка". Количество вещества и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были просто безумными" – заверил он интервью ВВС.

Российская сторона оставила заявление британца без комментариев. Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Москва по-прежнему не участвует в расследовании инцидента в Солсбери, поскольку Лондон запретил.

"Мы не располагаем данными, какое именно было вещество, какое количество, мы не располагаем данными, какой был объем вещества", – цитирует Пескова "Коммерсантъ".

Излишки яда остались во флаконе духов, на который в парке британского Солсбери наткнулся Чарли Роули. Мужчина преподнес находку своей возлюбленной Дон Стерджесс. Пара была обнаружена без сознания в соседнем городке – Эймсбери. Подруга Роули, к сожалению, не выжила.

Так называемое "дело Скрипаля" "заварилось" в марте. Отец и дочь были госпитализированы с отравлением. Лондон утверждает, что покушение совершено российскими агентами Александром Петровым и Русланом Бошировым с помощью яда советского происхождения под названием "Новичок". Хотя британские правоохранители признались, что понятия не имеют, чем отравили Скрипалей.

Москва опровергает обвинения, требуя доказательств. Однако в ответ – тишина. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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