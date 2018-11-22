РФ не в первый раз столкнулась с предвзятым отношением международной организации

Постпред США при Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд заявил, что Россия продолжает развивать программу химического оружия. Доказательством этого, по мнению Уорда, служит причастность Москвы к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом "Новичок".

По мнению американского постпреда, РФ защищает Башара Асада в Сирии от ответственности за применение химического оружия. При этом Уорд не стал уточнять, что выводы последних докладов ОЗХО о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии не подтверждаются серьезными доказательствами.

Ранее сообщалось, что Москва готова передать в ОЗХО историю западных разработок по веществам, объединенных под условным названием "Новичок". "Россия подготовила соответствующие дополнения...где есть вся история развития вопроса, в том числе работы в западных странах по "Новичкам"...Есть все подтверждающие материалы, что в США выпускались все известные химикаты под именем "Новичок" как нервно-паралитические отравляющие вещества", – рассказал ТАСС директор Департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли Виктор Холстов.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах в 80-е гг. прошлого века было разработано около 400 химикатов, запатентованных как нервно-паралитические отравляющие вещества. Вашингтон скрыл эти патенты от КЗХО, хотя уже было известно, что они опасны. По словам Холстова, Россия предлагает внести в Конвенцию и эти отравляющие вещества, и еще 600 наименований.