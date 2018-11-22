Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запад продолжает спекулировать на Скрипалях

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
РФ не в первый раз столкнулась с предвзятым отношением международной организации

Постпред США при Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд заявил, что Россия продолжает развивать программу химического оружия. Доказательством этого, по мнению Уорда, служит причастность Москвы к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом "Новичок".

По мнению американского постпреда, РФ защищает Башара Асада в Сирии от ответственности за применение химического оружия. При этом Уорд не стал уточнять, что выводы последних докладов ОЗХО о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии не подтверждаются серьезными доказательствами.

По теме

Ранее сообщалось, что Москва готова передать в ОЗХО историю западных разработок по веществам, объединенных под условным названием "Новичок". "Россия подготовила соответствующие дополнения...где есть вся история развития вопроса, в том числе работы в западных странах по "Новичкам"...Есть все подтверждающие материалы, что в США выпускались все известные химикаты под именем "Новичок" как нервно-паралитические отравляющие вещества", – рассказал ТАСС директор Департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли Виктор Холстов.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах в 80-е гг. прошлого века было разработано около 400 химикатов, запатентованных как нервно-паралитические отравляющие вещества. Вашингтон скрыл эти патенты от КЗХО, хотя уже было известно, что они опасны. По словам Холстова, Россия предлагает внести в Конвенцию и эти отравляющие вещества, и еще 600 наименований.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей