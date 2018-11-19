В международной организации кипят нешуточные страсти

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин считает, что не надо забегать вперед в вопросе о приостановлении членства Москвы в международной организации.

"Мы рассматриваем все варианты... Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", – приводит слова Шульгина РИА "Новости".

При этом Шульгин подчеркнул, что Москва не согласна с увеличением бюджета ОЗХО на будущий год. Он добавил, что программа бюджета теперь предусматривает увеличение расходов на €2 млн 400 тыс. на атрибуцию и при этом программы технического содействия государствам не получают достаточного финансирования.

По словам российского представителя, само создание в организации атрибутивного механизма направлено против России. Он уточнил, что первый этап атрибуции нацелен на свержение законных сирийских властей. "А потом будет второй этап – универсальная атрибуция. Это явно антироссийский проект", – цитирует Шульгина ТАСС.

Что касается бюджета организации, то РФ предлагает вернуться к редакции программы бюджета на 2019 год от 6 июля. При этом Шульгин подчеркнул, что Россия не собирается убить бюджет организации, а пытается предложить "единственный возможный консенсусный вариант бюджета".