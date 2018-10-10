ОЗХО нарушила Конвенцию о химоружии

Обвинения Лондона по делу Скрипаля довели Организацию до отрицания своих же выводов

Инсинуации Великобритании по поводу отравления в Солсбери являются откровенным неуважением к странам – членам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов. В среду, 10 октября, он выступил на 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

"Организация официально подтвердила, что в сентябре 2017 г. в России под строгим международным контролем было завершено уничтожение всех национальных запасов химического оружия", – напомнил он. Более того, эксперты ОЗХО регулярно бывают и на закрытых объектах РФ, где раньше производилось химоружие, и на предприятиях химической промышленности, деятельность которых соответствует критериям ОЗХО.

"Каких-либо нарушений не выявлено", – подчеркнул Каламанов.

Однако это обстоятельство почему-то не остановило ни Великобританию, ни ряд других западных стран, которые, опираясь лишь на бездоказательные подозрения, "в угаре антироссийской эйфории прибегают даже к экстерриториальным санкциям, попирая тем самым Устав ООН и общепризнанные нормы международного права", приводит ТАСС слова Каламанова.

По мнению главы российской делегации, наделение ОЗХО правом определять виновных в применении химоружия противоречит Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), ее задачам и сути документа.

"Проводимая западными странами работа, нацеленная на реализацию заложенных в это решение идей, ведет к подрыву КЗХО и углублению раскола в организации", – предупредил Каламанов.

При этом в России вещество под названием "Новичок" никогда не производилось. Однако в западных лабораториях исследование новых токсичных соединений велось и после присоединения этих стран к КЗХО. "Только в США выдано более 140 патентов, связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ типа "Новичка", – напомнил Каламанов. В связи с этим он призвал США ликвидировать свои запасы химоружия, причем сделать это "раньше объявленного срока".

Очередная, 89-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Нидерландах 9-12 октября. Вопрос о расширении полномочий ОЗХО должен решиться 19-20 ноября на 23-й сессии Конференции стран – членов КЗХО. С данной инициативой выступил Лондон, обвинивший Москву в применении химического оружия на территории Великобритании. В РФ все обвинения отвергают.

