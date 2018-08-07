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Британцы переложили позор со Скрипалями на ОЗХО

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Экспертов вернули в Эймсбери для повторного исследования

Отыскать во что бы то ни стало доказательство российской вины в деле об отравлении на берегу Туманного Альбиона – такую цель преследует Лондон. Для этого независимым экспертам Организации по запрещению химического оружия предстоит по второму кругу осмотреть место происшествия в Эймсбери и наскрести улик против Москвы.

Ранее, 30 июня, в пригороде Солсбери, где в марте было совершено покушение на Скрипалей, британская полиция сообщила еще об одном чисто английском отравлении. Там пострадали мужчина и женщина. Спустя две недели для подтверждения яда, которым отравили пару, место происшествия осмотрели специалисты ОЗХО.

Однако, как показывает практика, этого Соединенному Королевству недостаточно. "Эксперты ОЗХО вернутся в Великобританию, чтобы продолжить свою работу и самим подтвердить тип нервно-паралитического вещества, от которого один гражданин Великобритании в Эймсбери скончался, а второй серьезно заболел", – заявили в британском правительстве.

Скандал вокруг летнего покушения подлил масло в огонь в так называемое "дело Скрипаля", которое уже начало сходить на нет. В Скотленд-Ярде признали сходство обоих покушений.

Напомним, отравленная в Эймсбери женщина прожила чуть больше недели. Мужчина пришел в себя и дал показания.

Лондон никак не может уняться, приписывая вину Москве. Сейчас британцы настаивают на экстрадиции фигурантов "дела Скрипалей", чего бы им этого не стоило.

Оксана ПОДТУРКИНА
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