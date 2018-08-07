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Британия планирует новое давление на России из-за отравления Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Jevgenija Pigozne
На Туманном Альбионе готовы на все ради своих политических интересов

Лондон планирует мобилизовать силы международного сообщества, чтобы оказать на Москву новое давление. Британцы хотят добиться выдачи фигурантов "дела Скрипалей", чего бы им этого не стоило.

Как рассказал изданию The Telegraph источник в правительстве Соединенного Королевства, на проработку запроса об экстрадиции подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут уйти несколько недель, а то и месяцев. Несмотря на это, Лондон настроен решительно, "как бы трудно это ни было".

По его словам, ради национальных интересов Форин офис готов призвать на помощь остальные страны. По мнению собеседника издания, Москва не устоит под международным давлением и пойдет на встречу Лондону.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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