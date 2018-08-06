Следствие идет к завершению

Британия намерена заполучить злоумышленников. Со дня на день с берегов Туманного Альбиона ожидает запрос об их экстрадиции.

В стране, где отравили Скрипалей и пару из Эймсбери, не сомневаются, что двое подозреваемых прячутся в России. Требование поступил в адрес Кремля от Королевской уголовной прокуратуры.

Об этом сообщается на страницах Guardian. Газета ссылается сразу на несколько информаторов: в правительстве Великобритании и службе безопасности. Журналист проводит параллель с делом Литвиненко, когда в 2007 г. "Путин отклонил аналогичный запрос об экстрадиции двух россиян". "Это почти повторение ситуации. Полиции удалось опознать людей, которые уходили и возвращались снова", – рассказал один из источников.

Издание также отмечает, что расследование инцидентов идет к логическому завершению.

Так называемому "делу Скрипалей" пошел уже шестой месяц. В начале марта в британском Солсбери отца и дочь обнаружили без сознания. Лондон утверждает, что их отравили "Новичком", ядом советского производства, и обвиняет в произошедшем Москву, которая вынуждена отбиваться от упреков в свой адрес.

К слову, российская сторона высылала в Великобританию десятки писем с предложением помочь в расследовании. Однако Лондон ничего не ответил. В МИД РФ подобное поведение сравнили с хамством.

Как только скандал вокруг инцидента в Солсбери начал сходить на нет, британская полиция сообщила еще об одном чисто английском отравлении – пары из Эймсбери. Там без чувств были найдены мужчина и женщина, которая скончалась вечером 8 июля. В Скотленд-Ярде признали сходство покушений в обоих городках.