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России блокируют путь в ОЗХО

Фото:AP/TASS
Объективность международной организации вызвает серьезные сомнения

Глава российской делегации на Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия РФ Георгий Каламанов считает, что в новую структуру ОЗХО по атрибуции россияне не войдут.

"Все последние годы... отвергаются не только специалисты из РФ, признанные во всем мире... но также и специалисты из дружественных государств", – приводит РИА "Новости" слова Каламанова. Он подчеркнул, что тенденция эта не может не пугать и что международная организация становится выразителем мнения не 193 государств, а всего лишь 82.

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Каламанов также напомнил, что бюджет ОЗХО планируется увеличить, и эти деньги как раз и пойдут на атрибуцию, "создание механизма и набор новых сотрудников для решения задач, которые организации не свойственны".

Ранее российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва может приостановить членство в организации, но подчеркнул, что не следует слишком торопиться с решением этого вопроса.

Валентина МАЙОРОВА
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