На дипломата натравили журналистов, чтобы отвлечь внимание от преступления против экс-полковника ГРУ и его дочери

В британских СМИ муссируется "расследование" о том, что российский посол в Великобритании Александр Яковенко – шпион. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Лондон распространяет "откровенные фейки".

Она отметила, что выводы британцев основаны на том, что Яковенко работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке, а переехал из города, когда из США начали высылать агентов КГБ. Однако, по словам Захаровой, посол завершил свою командировку в строго установленный срок, проработав в "Большом Яблоке" 5 лет. К тому же британцев смутил тот факт, что дипломата наградили орденом Александра Невского, который дают за военные заслуги.

"Годовщина "Солсбери" отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу – найден наиглавнейший советско-российский шпион",

- подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Великобритания продолжает молчать о судьбе Скрипалей, а "российское посольство выпускает доклад о несостыковках британских вбросов". Это Лондон злит и заставляет мстить "глупой" тактикой.

Она добавила, что Великобритания всячески заставляет людей не думать о том, что произошло в Солсбери 4 марта 2018-го, когда в кому впали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.