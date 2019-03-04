"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Мать отравленного экс-полковника ГРУ оберегают от шока – пожилую женщину до сих пор не посвятили в нюансы случившегося.

"Годом мучений" назвала прошедшие с момента отравления в Солсбери 12 месяцев племянница Сергея Скрипаля Виктория. Однако невзирая на то, что жизнь всей семьи перевернулась с ног на голову, родные бывшего шпиона и его дочери Юлии намерены узнать правду. Несмотря на пропажу Скрипалей, близкие продолжают надеяться, что когда-нибудь увидят их живыми. Но шансы эти тают с каждым днем.

"Первым человеком, кому я позвонила, когда узнала о случившемся, была Юля. Второй номер, который я набрала, – это номер телефона их квартиры в Солсбери… я всю ночь не спала, читала все, что писали в интернете. И с каждым часом все больше возникало неприятное чувство, в интернете полезла какая-то гадость",

– рассказала Виктория в беседе с РИА Новости.

По ее словам, о происшествии в британском городе она узнала вечером пятого марта прошлого года.

Между тем 90-летней матери Сергея Скрипаля до сих пор не сообщили всех деталей случившегося. Елена Яковлевна знает только, что сын и внучка пропали без вести. Пожилая женщина очень ждет звонка сына и теряется в догадках, почему именно они попали под удар.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. На следующий день стало известно, что их якобы отравили "неизвестным веществом". Отца и дочь увезли в госпиталь в критическом состоянии, напоминает RT.