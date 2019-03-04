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"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Мать отравленного экс-полковника ГРУ оберегают от шока – пожилую женщину до сих пор не посвятили в нюансы случившегося.

"Годом мучений" назвала прошедшие с момента отравления в Солсбери 12 месяцев племянница Сергея Скрипаля Виктория. Однако невзирая на то, что жизнь всей семьи перевернулась с ног на голову, родные бывшего шпиона и его дочери Юлии намерены узнать правду. Несмотря на пропажу Скрипалей, близкие продолжают надеяться, что когда-нибудь увидят их живыми. Но шансы эти тают с каждым днем.

"Первым человеком, кому я позвонила, когда узнала о случившемся, была Юля. Второй номер, который я набрала, – это номер телефона их квартиры в Солсбери… я всю ночь не спала, читала все, что писали в интернете. И с каждым часом все больше возникало неприятное чувство, в интернете полезла какая-то гадость",

рассказала Виктория в беседе с РИА Новости.

По ее словам, о происшествии в британском городе она узнала вечером пятого марта прошлого года.

Между тем 90-летней матери Сергея Скрипаля до сих пор не сообщили всех деталей случившегося. Елена Яковлевна знает только, что сын и внучка пропали без вести. Пожилая женщина очень ждет звонка сына и теряется в догадках, почему именно они попали под удар.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. На следующий день стало известно, что их якобы отравили "неизвестным веществом". Отца и дочь увезли в госпиталь в критическом состоянии, напоминает RT.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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