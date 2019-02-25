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"Несчастный случай": родные рассказали о судьбе Юлии Скрипаль

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Дочь экс-полковника ГРУ – уже не жилец

Семья отравленного в Солсбери бывшего шпиона живет в постоянном страхе.

Считающие Юлию Скрипаль без вести пропавшей родственники опасаются, что ее могут устранить в скором будущем. Пока дочь экс-сотрудника ГРУ нужна британцам, чтобы давить на общество

"Одного Сергея Скрипаля недостаточно, так как он — фигура неоднозначная. Мол, посмотрите, нельзя сидеть сложа руки, нужно и дальше вводить санкции и придерживаться жесткой линии",

– заявила племянница Сергея Виктория в разговоре с "Известиями".

Фото: www.globallookpress.com

Однако игры Лондона скоро закончатся. И тогда Юлия станет опасным свидетелем. Как только шумиха вокруг отравления в Солсбери поутихнет, с ней "произойдет какой-нибудь "несчастный случай", инсценированный британскими спецслужбами", отметила родственница Скрипалей.

Дочь экс-полковника ГРУ не просила политического убежища и не хотела скрываться, уверена Виктория. Однако связаться с ней не могут ни близкие, ни российские дипломаты. Двоюродная сестра Юлии надеется, что ситуацию поможет прояснить Интерпол. Девушку необходимо объявить в международный розыск, если она не даст о себе знать в ближайшее время, отметила она.

Напомним, ранее мать Сергея Скрипаля обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать родных без вести пропавшими. Также она сообщила, что в московской квартире Юлии кто-то живет.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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