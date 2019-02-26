"Их пытались убить": британцы объяснили исчезновение Скрипалей

В Лондоне знают гораздо больше, чем сообщают публике

Представитель Соединенного Королевства прокомментировал заявления российской стороны о смерти Скрипалей.

Пропавшие после отравления в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не желают общаться с нашими дипломатами. Они получили запрос посольства России с просьбой встретиться, заявил посол Великобритании Лори Бристоу. Он опроверг сообщения о возможной гибели Скрипалей, заверив, что с ними все в порядке. Просто обоих хорошо охраняют в целях якобы их же безопасности.

"Я могу подтвердить, что они живы",

– сказал дипломат в беседе с "Интерфаксом".

Бристоу также озвучил причину, по которой Сергей и Юлия Скрипаль отказываются от контактов с россиянами.

"Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор… мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их",

– добавил он.

При этом он отметил, что Скрипалям, если они все же передумают, предоставят возможность поговорить с представителями России.

Судя по словам Бристоу, Лондону есть что скрывать. Он открыто заявил об этом: "Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда".

Ранее российская сторона выразила опасения, что Скрипалей давно нет в живых. Мать бывшего шпиона обратилась к правоохранителям с просьбой признать Сергея и Юлию без вести пропавшими. Позже его племянница Виктория заявила, что с Юлей в скором времени может произойти несчастный случай.