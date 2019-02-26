Беременности нет: судьбу Скрипаль прояснили

Всплыли подробности состояния отравленного в Солсбери экс-шпиона и его дочери

В последние несколько недель волна слухов о бесследно исчезнувших Сергее и Юлии Скрипаль накатила с новой силой. Так, были предположения, что Юлия отказалась от контактов из-за беременности, а ее отец экс-генерал так и не выбрался из больницы – умер. Во вторник, 26 февраля, британцы без доказательств заявили, что бежавший военный и его молодая дочь живы. О том, что может происходить с семьей Скрипалей, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

"Относительно Сергея Скрипаля карты мне показывают вообще жуткую картину: он одной ногой в могиле, может быть. Тут или кома, или какие то другие факторы, мешающие жизнедеятельности его организма. У него, можно сказать, предсмертное состояние", – говорит таролог.

Юлия Скрипаль, по словам Абравитовой, сейчас чувствует себя не лучше. "Можно предположить, что она принимает какие-то препараты. Здесь о какой беременности может идти речь? Они оба под присмотром медицинским. Также постоянный контроль со стороны военных. Она вообще не должна была иметь такую судьбу, и конечно же, ей не нужно было лететь к отцу. То, что происходит с ними, это ужасно. В целом я не вижу хорошего конца у нее. Юлия Скрипаль стала жертвой обстоятельств", – заключила таролог.