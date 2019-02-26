Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Беременности нет: судьбу Скрипаль прояснили

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Всплыли подробности состояния отравленного в Солсбери экс-шпиона и его дочери

В последние несколько недель волна слухов о бесследно исчезнувших Сергее и Юлии Скрипаль накатила с новой силой. Так, были предположения, что Юлия отказалась от контактов из-за беременности, а ее отец экс-генерал так и не выбрался из больницы – умер. Во вторник, 26 февраля, британцы без доказательств заявили, что бежавший военный и его молодая дочь живы. О том, что может происходить с семьей Скрипалей, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова

"Относительно Сергея Скрипаля карты мне показывают вообще жуткую картину: он одной ногой в могиле, может быть. Тут или кома, или какие то другие факторы, мешающие жизнедеятельности его организма. У него, можно сказать, предсмертное состояние", – говорит таролог. 

Юлия Скрипаль, по словам Абравитовой, сейчас чувствует себя не лучше. "Можно предположить, что она принимает какие-то препараты. Здесь о какой беременности может идти речь? Они оба под присмотром медицинским. Также постоянный контроль со стороны военных. Она вообще не должна была иметь такую судьбу, и конечно же, ей не нужно было лететь к отцу. То, что происходит с ними, это ужасно. В целом я не вижу хорошего конца у нее. Юлия Скрипаль стала жертвой обстоятельств", – заключила таролог. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей