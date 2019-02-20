Родила и вернулась?: кто живет в квартире Юлии Скрипаль

В московских апартаментах дочери бывшего полковника ГРУ происходит нечто странное

После пугающих новостей об отравленном в Солсбери Сергее Скрипале, которого могли давно кремировать и упаковать в урну, появилась не менее шокирующая информация о Юлии.

Подробности о происходящем раскрыли родные Скрипалей. Напомним, ранее мать бывшего шпиона написала заявление в полицию с требованием признать его и внучку без вести пропавшими. Позже выяснилось, что пожилая женщина всерьез обеспокоена происходящим в квартире Юлии Скрипаль в Москве. Она попросила правоохранителей проверить, кто там обитает.

"Есть информация, что там кто-то проживает. Однако кто, мне неизвестно. Ключей от дома у меня нет, проверить не могу. В заявлении, которое мать Сергея отправила правоохранителям в Москву, есть просьба проверить квартиру Юлии",

– рассказала племянница Скрипаля Виктория в беседе с "Газетой.ру".

Связаться с родными нет никакой возможности. Юлия и Сергей окончательно пропали – не работает даже номер, по которому двоюродная сестра звонила Виктории. Второй телефон либо выключен, либо никто не отвечает.

Слухи вокруг исчезнувших Скрипалей становятся все более невероятными. Не так давно Виктория даже комментировала появившиеся в СМИ сообщения о беременности и родах Юлии. При этом родные всерьез опасаются за жизнь бывшего шпиона. Не исключено, что информацией о болезни британцы готовят публику к его смерти.