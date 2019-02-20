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Делят имущество: всплыла отвратительная правда о родных Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль. Кадр youtube.com
Семья бывшего полковника ГРУ действует с дальним прицелом

Возможно, близкие отравленных в Солсбери отца и дочери пекутся о собственном благосостоянии.

Новости о Скрипалях, которые изредка просачиваются в британскую прессу, бурно обсуждают россияне. Над тем, что на самом деле случилось в Британии, ломают голову эксперты, конспирологи и обыватели. На днях стало известно, что экс-шпиону Сергею Скрипалю стало хуже – за ним постоянно наблюдают врачи. Накануне же мать бывшего сотрудника ГРУ Елена обратилась в полицию с заявлением о признании сына и внучки пропавшими без вести.

 "Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве",

сообщила "Интерфаксу" племянница Скрипаля Виктория.

Родственница Сергея и Юлии не раз говорила, что не надеется увидеть экс-полковника ГРУ живым. Недавно она сделала страшное предположение – вероятно, он уже давно мертв, а информацией об ухудшении здоровья публику просто готовят к неизбежному печальному финалу.

"он уже давно кремирован и стоит в урне",

заявила она.

Скандал, развернувшийся вокруг дела Скрипалей, активно комментируют в Сети. Пользователи строят самые невероятные догадки. Так, часть предположила, что родня Сергея и Юлии требует признать их без вести пропавшими с дальним прицелом – мол, хотят поделить имущество. У дочери бывшего шпиона осталась квартира в Москве.

"Чтобы раздербасить оставшееся без присмотра имущество! Оч патриотичненько!"

– написал один из комментаторов в Twitter.

Другие россияне склоняются к версии Виктории, соглашаясь с тем, что Скрипаль уже давно мертв.

"Да им для поддержания своей репутации надо окончательно загубить скрипалей. Чтобы потом громко заявить :"Вот!",  "К похоронам готовятся",

– пишут они.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон тут же заявил, что в покушении виновна Москва. При этом никаких убедительных доказательств британцы до сих пор не предоставили. Тем не менее, в Соединенном Королевстве продолжают раскручивать скандал и искать подозреваемых. В их числе оказались Александр Петров и Руслан Боширов, напоминает НСН. В Лондоне утверждают, что россияне работают на ГРУ.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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