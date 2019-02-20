Делят имущество: всплыла отвратительная правда о родных Юлии Скрипаль

Семья бывшего полковника ГРУ действует с дальним прицелом

Возможно, близкие отравленных в Солсбери отца и дочери пекутся о собственном благосостоянии.

Новости о Скрипалях, которые изредка просачиваются в британскую прессу, бурно обсуждают россияне. Над тем, что на самом деле случилось в Британии, ломают голову эксперты, конспирологи и обыватели. На днях стало известно, что экс-шпиону Сергею Скрипалю стало хуже – за ним постоянно наблюдают врачи. Накануне же мать бывшего сотрудника ГРУ Елена обратилась в полицию с заявлением о признании сына и внучки пропавшими без вести.

"Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве",

– сообщила "Интерфаксу" племянница Скрипаля Виктория.

Родственница Сергея и Юлии не раз говорила, что не надеется увидеть экс-полковника ГРУ живым. Недавно она сделала страшное предположение – вероятно, он уже давно мертв, а информацией об ухудшении здоровья публику просто готовят к неизбежному печальному финалу.

"он уже давно кремирован и стоит в урне",

– заявила она.

Скандал, развернувшийся вокруг дела Скрипалей, активно комментируют в Сети. Пользователи строят самые невероятные догадки. Так, часть предположила, что родня Сергея и Юлии требует признать их без вести пропавшими с дальним прицелом – мол, хотят поделить имущество. У дочери бывшего шпиона осталась квартира в Москве.

"Чтобы раздербасить оставшееся без присмотра имущество! Оч патриотичненько!"

– написал один из комментаторов в Twitter.

Другие россияне склоняются к версии Виктории, соглашаясь с тем, что Скрипаль уже давно мертв.

"Да им для поддержания своей репутации надо окончательно загубить скрипалей. Чтобы потом громко заявить :"Вот!", "К похоронам готовятся",

– пишут они.



Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон тут же заявил, что в покушении виновна Москва. При этом никаких убедительных доказательств британцы до сих пор не предоставили. Тем не менее, в Соединенном Королевстве продолжают раскручивать скандал и искать подозреваемых. В их числе оказались Александр Петров и Руслан Боширов, напоминает НСН. В Лондоне утверждают, что россияне работают на ГРУ.